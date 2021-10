Grüne wählen Krismer zur Spitzenkandidatin

90 Prozent der Delegiertenstimmen erhielt Helga Krismer gestern beim Landeskongress der Grünen in Waidhofen an der Ybbs. Damit ist es fix: Krismer wird zum zweiten Mal als Spitzenkandidatin bei einer Landtagswahl ins Rennen gehen. Sie will, so ihre Ankündigung, gegen Monsterstraßen, die dritte Piste auf dem Flughafen Schwechat und Massentierhaltung antreten.