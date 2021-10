Versuchter Raub an Taxifahrer

Am Sonntag in der Früh stieg ein Mann in der Bergheimer Straße in der Salzburger Elisabeth-Vorstadt in das Taxi eines 61-jährigen Österreichers ein. Der Fahrgast bedrohte den Taxifahrer mit vorgehaltener Schusswaffe mit den Worten „Alles Geld her“. Der Taxifahrer sah aber, dass der Täter noch mit einem Bein außerhalb des Taxis war - er reagierte geistesgegenwärtig und fuhr los.



Der unbekannte Täter ergriff daraufhin ohne Beute die Flucht.