„Diese Chats haben in Demokratie nichts zu suchen“

In dieser Causa geht es ja nicht nur um strafrechtlich relevante Sachverhalte, sondern auch um den Ton und die Wortwahl vieler, vieler Chat-Nachrichten.

Ich habe das etwas mitverfolgt, obwohl ich mit der Bürgermeisterwahl in Traun sehr beschäftigt war. Die Sprache der Chats ist unangebracht. Das hat er, Kurz, aber selbst eingesehen und gesagt, dass er das nicht mehr so machen würde. Dass manches Wort in der Hitze des Gefechtes herausrutschen kann, ist keine Frage. Aber die Chats haben in einer reifen und mündigen Demokratie in dieser Form nichts zu suchen.