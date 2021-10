Offenes Rennen um den Airport-Chefsessel

„Gesucht wird eine Führungspersönlichkeit mit abgeschlossenem Hochschulstudium“ und „nachweisbarer, erfolgreicher Berufserfahrung in einer Leitungsfunktion“ in einem ähnlich großen Unternehmen. Zeilen wie diese in der Ausschreibung für den Top-Job am Salzburg Airport sorgen für Spekulationen. Während so mancher darin eine Wiederbestellung von Airport-Chefin Bettina Ganghofer sieht, sehen andere Insider in Politikkreisen ein offenes Rennen. Fix ist: Der Künftige muss sich gegen weniger Konkurrenz durchsetzen - 2017 bewarben sich 121.