Peter Sandbichlers „Skull“ als Dauerleihgabe

Kunst-Symbol, das Aufrütteln will

Das fertig installierte Objekt stellt ein dominantes Elefantenschädel-Symbol dar, welches als Zeichen für das immense Artensterben und die bedrohte Situation unserer Erde gesehen werden kann. Jedes einzelne dieser Module wirkt allein betrachtet abstrakt. Ihre gesamte Information entfalten sie erst in zusammengesetzter Form, als „Skull“. Der aus Tirol stammende und in Wien lebende Künstler Peter Sandbichler verwendete eine alte Gusstechnik, wobei bei dieser aber eine neue Materialität – glasfaserverstärktes Acrylharz – zum Einsatz kam. Im kommenden Jahr feiern die „Kunstfreunde Kramsach“ ihr 30-jähriges Bestehen. Peter Sandbichler und Markus Strieder haben dem Unterländer Kunst- und Kulturverein als Dauerleihgaben für das „Kunstpanorama Kramsach“, ein Skulpturenweg entlang der Brandenberger Ache, jeweils ein prägnantes Kunstwerk zur Verfügung gestellt. Somit findet Sandbichlers „Skull #6, 2021“ vor dem „Troadkasten“ auf nur recht kurze Zeit befristet seinen Standplatz.