Erfolgshungrige Bulldoggen

Platz drei in der Tabelle der ICE Hockey League ist zwar nur eine Momentaufnahme - aber eine sehr schöne. Dass die Bulldogs nun die bestplatzierte österreichische Mannschaft sind, ist ein weiterer, durchaus positiver Aspekt. Nur noch Fehervar und Aufsteiger Laibach rangieren vor den Dornbirnern. Das wirft die Frage auf, ob Manager Alexander und Trainer Kai Suikkanen gar eine Meisterschaftmannschaft geformt haben. „Nein, nein“, winkt Kutzer in gewohnter Manier ab, „wir sind erst am Saisonanfang.“ Lob gab es aber diesmal von Kotrainer Rick Naheim: „Starke Torhüter, eine kompaktes Team, die als Gruppe funktioniert und die Special Teams (Anm.: Überzahl, Unterzahl) funktionieren immer besser.“