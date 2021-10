Flughafen Innsbruck startet Dienstag wieder durch

An Spitzen-Samstagen im Winter starteten und landeten vor Corona 60 Flugzeuge am Airport Innsbruck, bis zu 18.000 Passagiere wurden abgefertigt. „Wir gehen heuer an den Spitzentagen von maximal 45 bis 50 Maschinen und etwa 14.000 Passagieren aus“, so Prokurist Patrick Dierich.