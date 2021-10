Braunauerin will ohne Mann nicht ins Altenheim

Der Aufwand sei zu groß

Das Paar lebt im 3. Stock eines Hauses für „Betreubares Wohnen“ in der Nähe des Braunauer Bezirksseniorenheimes. Mathilde Sch. leidet seit Jahren an krankhaftem Übergewicht (Adipositas), hat mehr als 150 Kilogramm und massive Wassereinlagerungen in den Beinen. Auch mit Hilfe kann sie sich in der Wohnung kaum noch fortbewegen, ihre vier Wände verlässt sie daher nie. Der mobile Pflegedienst sieht sich mittlerweile außerstande, sie weiter zu betreuen. Der Aufwand sei zu groß, Mathilde Sch. hat nur noch bis Freitag eine Gnadenfrist. Dann kommt niemand mehr, der sie bei der körperlichen Hygiene unterstützt.