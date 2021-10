Bundschuhs Brummschädel beschert Lang Spielzeit

Das restliche Team machte aber Fortschritte, sagt der Coach. Und gegen die stärkeren Gegner in der Liga boten die Rothosen bisher auch gute Leistungen - jedoch ohne Punkte zu holen. „Anstellen tun wir uns gut, das stimmt“, erklärt Orie, „auch dieses Mal werden wir ihnen das Feld sicher nicht einfach so überlassen. Positiv stimmt mich, dass wir zuletzt immer öfter mit der gleichen Startelf beginnen können - so bekommen wir schneller einen Rhythmus.“