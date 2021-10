Betrüger forderten Geld von neun Pensionistinnen

Die Kriminellen beteuerten, am Telefon, dass ein Familienmitglied der Betroffenen einen Unfall gehabt habe und nun mit der Bezahlung von 78.000 Euro eine Haftstrafe abgewendet werden könne. Zumindest neun solcher Betrugsversuche wurden am Donnerstag in Melk verzeichnet. Zur Übergabe von Bargeld kam es aber glücklicherweise nicht.