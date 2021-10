Nach 24 Jahren hat Steyregg wieder roten Ortschef

„Ich glaube, dass meine vielen Hausbesuche vor allem in Plesching am Ende ausschlaggebend waren“, analysiert Gerhard Hintringer das Ergebnis der Stichwahl. Im ersten Wahlgang war der 58-Jährige noch knapp 5,5 Prozent hinter SBU-Kandidat David Lackner gelegen, im zweiten hatte er dann schließlich um 68 Stimmen die Nase vorne. Der Neo-Bürgermeister, der am 28. Oktober angelobt wird und bisher als Verschublokführer am Linzer Hauptbahnhof gearbeitet hatte, hat viel vor: „Bei der Infrastruktur müssen wir was tun – Straßen erneuern und den Ortskern revitalisieren.“