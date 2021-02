Tochter von Bill Gates gegen Corona geimpft

Ohne Implantat

Weiters fordert sie dazu auf, dass sich so viele Menschen wie möglich impfen lassen. „Je mehr Menschen geimpft werden, desto sicherer sind unsere Gemeinschaften für alle.“ Ihre Maske werde sie natürlich weiterhin tragen. Am Ende ihres Posts vermerkt sie in Hinblick auf die Kritiker ihres Vaters noch charmant: „Leider hat der Impfstoff meinen genialen Vater NICHT in mein Gehirn implantiert - wenn nur mRNA diese Kraft hätte ...!“