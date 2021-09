„Impflotterie“ greift: 5.300 zusätzliche Stiche

Niederschwellige Angebote, spontane Impfungen

Außerdem werden niederschwellige Impfangebote weiter ausgebaut. Vor allem Aktionen ohne Anmeldung gewinnen hier an Bedeutung. Vergangenen Freitag ließen sich in den sechs BITZ immerhin 853 Menschen impfen. Mobile Impfteams werden deshalb für „spontane Impfungen“ bei größeren Events oder Zusammenkünften in den nächsten Wochen unterwegs sein.