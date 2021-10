Funkenflug verursachte zwei Brände an einem Tag

Flexarbeiten als Ursache für Brand in Leoben

Wenige Stunden später dann musste die Feuerwehr in Leoben ausrücken, weil ein Holzstapel in der Nähe einer Baustelle in Flammen stand. Einsatzkräfte der Feuerwehren Leoben Stadt, Göss und Trofaiach (34 Personen und sieben Fahrzeuge) löschten den Brand. Auch hier entstand ein Schaden in derzeit unbekannter Höhe. Wie die Ermittlungen ergaben, dürfte Funkenflug nach Flexarbeiten, welche tagsüber durchgeführt wurden, den Brand ausgelöst haben.