Aggressiver Hund biss Frau in den Arm und Kopf

Blutige Hundeattacke im Bezirk Oberwart: Ein Schäferhund sprang aus dem Garten seines Besitzers in Spitzzicken und fiel eine Nachbarin an. Der Hund, der schon öfter zugebissen haben soll, verletzte die Pensionistin am Kopf und am linken Arm. Das Opfer wurde per Helikopter nach Graz in ein Spital geflogen.