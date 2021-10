Kardinal-Nagl-Park wird zur Naturoase

2021 wurde bereits der Grundstein für 23 Projekte gelegt. Fertiggestellt wurden heuer noch der Stefan-Weber-Park in Margareten, der Wanda-Lanzer-Park auf der Wieden sowie der Lichtentalerpark am Alsergrund. Kurz vor der Finalisierung stehen unter anderem der neue Elinor-Ostrom-Park in der Donaustadt sowie die Stadtwildnis am Nordbahnhofgelände in der Leopoldstadt.