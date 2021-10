Liste MFG spottet über Kollaps von SP-Frauenchefin

Es war ein Schreckmoment bei der Nationalratssitzung am Dienstag: SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner brach während ihrer Rede zusammen. Die Landesgruppe OÖ der Liste MFG, die künftig im Landtag vertreten sein wird, veröffentlichte daraufhin in sozialen Medien einen Post, in dem die oberösterreichische Politikerin verhöhnt wird: „Impf(neben)wirkung, durch FFP-2-Maske hervorgerufener Sauerstoffmangel oder doch Karma???“