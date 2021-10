Deutsche lassen Kinder in Wien impfen

Die Covid-Impfung für 5- bis 12-Jährige ist noch gar nicht zugelassen. Doch der Stich ist nicht illegal. Birgit Angel, Ärztin in Favoriten, impft auch Kinder ohne Vorerkrankung, wie sie Ende September in der „Krone“ erklärt hatte. Seither ist das Interesse in Österreich enorm gestiegen, wie die neuen ELGA-Zahlen zeigen. Die Anzahl der gepiksten Unter-Zwölfjährigen hat sich seither vervierfacht! Mittlerweile sind 2800 Kinder dieser Altersgruppe immunisiert, 570 sind sogar schon doppelt geimpft. Die Möglichkeit der Kinderimpfung hat sich bis ins nahe Ausland herumgesprochen. Jetzt reisen immer mehr deutsche Familien nach Wien, um ihre Kleinen bei uns stechen zu lassen. Alles dazu lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at.