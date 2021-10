Meghan & Harry räumen mit Gerüchten um Lili auf

Montecito oder Windsor?

So wurde einerseits über einen Taufgottesdienst im Beisein der Queen auf Schloss Windsor und mit dem royalen Taufkleid der Königsfamilie spekuliert, andererseits über eine ganz intime und möglicherweise auch geheime Taufe in Montecito in Kalifornien, zu der kein Mitglied der Königsfamilie anreist. Immerhin ist das Herzogspaar von Sussex im Vorjahr dorthin ausgewandert, um der Königsfamilie und ihren Zwängen zu entfliehen.