Wöginger: „Wöchentlich 5000 Arbeitslose weniger!“

Die Diskussion um das Thema Arbeitslosigkeit spitzt sich weiter zu. Momentan gibt es so viele offene Arbeitsplätze wie noch nie in unserem Land: Um genau zu sein sind 114.000 Stellen unbesetzt, und dazu kommen noch einige, die nicht ausgeschrieben sind. Trotzdem sind offiziell 336.000 Menschen arbeitslos oder in Schulungen, die inoffizielle Zahl ist noch größer. Wie ist das möglich? Kommt jetzt das degressive Arbeitslosengeld? Und müssen wir bald mit einem Aus für den Zuverdienst rechnen? Gerhard Koller spricht darüber mit dem ÖVP-Sozialsprecher und -Klubobmann August Wöginger bei „Nachgefragt“.