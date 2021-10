Türkis-grüne Regierung versucht wieder zu arbeiten

Wurden in Chats Landeshauptleute beschimpft?

Doch hinter der Koalitions-Fassade herrscht Eiszeit. In der ÖVP brechen dazu noch interne Gräben immer mehr auf. Nach mehreren Landeshauptleuten geht auch der Tiroler Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Walser auf Distanz zu Sebastian Kurz. Er macht dessen Verbleib als Obmann der ÖVP vom Auftauchen möglicher weiterer Chats abhängig. Sollten etwa Chats auftauchen, in denen Landeshauptleute „massiv beleidigt werden“, dann „wird’s schwierig“, so Walser.