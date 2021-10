CARINTHja 2020: Das Jubiläum geht ins Finale

Ausstellung läuft noch

Schmuggel in den Karawanken ist das Thema einer Ausstellung, die ab 5. 11. im Forum Zarja des slowenischen Kulturvereins in der Coppl-Passage in Bad Eisenkappel eröffnet wird. Die faszinierende Ausstellung über das Schmuggelwesen läuft noch bis Endes dieses Jahres. Der 80 Minuten lange Film „oder besed, die Bühne der Wörter“ ist am 6. 11. (19 Uhr) und am 9. 11. (21 Uhr) im Theater Cingelc in Tratten zu sehen.