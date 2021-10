533.000 Antigen-Testungen in der Steiermark

Die 533.553 durchgeführten Antigen-Testungen in der Vorwoche setzen sich wie folgt zusammen:

An den Standorten des Landes wurden 54.461 Antigen-Schnelltests durchgeführt, 137 davon waren positiv.

Es haben 9881 kontrollierte Selbsttests unter Aufsicht in den steirischen Gemeinden stattgefunden, dabei wurden zwei positive Testergebnisse verzeichnet.

222.952 Antigen-Tests wurden in den steirischen Schulen durchgeführt, positiv waren davon 152 Tests.

In Alten- und Pflegeheimen wurde 14.297 Mal getestet, darunter war kein positives Testergebnis.

In den steirischen Apotheken wurde in der Vorwoche insgesamt 41.726 Mal getestet, darunter waren 87 positive Testergebnisse.

Die steirischen Spitäler melden für die vergangene Woche insgesamt 18.266 Testungen, positiv waren davon fünf Tests.

Von 24.965 Testungen in den steirischen Betrieben sind 16 Ergebnisse positiv ausgefallen.

Digitale Selbsttests: Unter 147.005 durchgeführten "Wohnzimmertests″ waren 134 positive Testergebnisse.