367 Millionen Euro neue Schulden für 2022

2021 mit weniger Schulden als erwartet



3,5 Milliarden Euro an Ausgaben stehen an, heuer waren es noch 3,3. Bei den geringeren Einnahmen durch die Krise wird daher zum zweiten Mal in Folge ein tiefes Loch ins Landesbudget gerissen – 367 Millionen Euro an neuen Schulden werden erwartet. Beim „Sparfuchs“ Stöckl dürfte es aber etwas weniger werden. Auch 2021 wird das Land wahrscheinlich um 100 Millionen Euro weniger neue Schulden machen müssen als angenommen. „Die Ausgaben kennen wir recht gut und können diese gut einschätzen“, erklärt Stöckl und fügt hinzu: „Wir wissen aber noch nicht, wie sich etwa die Steuerreform auswirken wird.“ Auch Prognosen zum Wirtschaftswachstum und zu den damit verbundenen Einnahmen seien noch schwierig. Derzeit rechnet Stöckl mit einem Wachstum von fünf Prozent. Der größte Brocken im Haushalt ist wie immer der Gesundheitsbereich. Knapp eine Milliarde Euro wird dieser kosten, gefolgt vom Bereich Soziales mit 488 Millionen.