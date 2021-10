180.000 Euro in die eigene Tasche: „Schäme mich“

Der angeklagte Salzburger war als Bereichsleiter einer GmbH tätig und damit Chef von vier Gastro-Lokalen. Jahrelang hat er sich laut der Staatsanwaltschaft unbemerkt in den Kassen der Lokale bedient: 180.000 Euro hat er sich aus Geldnot in die Taschen gesteckt – über einen Zeitraum von dreieinhalb Jahren, also zwischen Dezember 2017 und Juli 2020. Deshalb musste sich der 53-Jährige nun wegen gewerbsmäßigen Diebstahls im Landesgericht verantworten. Gegenüber der Richterin legte er ein umfassendes Geständnis ab, bedauerte sein Verhalten und zeigte glaubhaft Reue: „Ich schäme mich zutiefst.“