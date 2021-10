Andy Wolf: Zwei Steirer erobern Hollywood

Weiß-grüne Erfolgsgeschichte

Das Label mit Sitz in Hartberg hat geschafft, wovon viele träumen: Qualitativ hochwertige Produkte zu kreieren, die das Bedürfnis nach außergewöhnlichen Looks ansprechen. Genau damit hat Andy Wolf eine weiß-grüne Erfolgsgeschichte geschrieben. Diese Geschichte begann vor 15 Jahren, als Andreas Pirkheim und Wolfgang Scheucher das Potenzial erkannten, Brillen in Österreich zu erzeugen. Ihre Visionen waren groß. „Wir wollten etwas Einzigartiges erschaffen“, sagt Pirkheim. Aus der anfänglichen Idee, lokale Produktion, traditionelles Handwerk und innovatives Design zu vereinen, ist ein international agierendes Unternehmen gewachsen, das eigenständiger Player am Markt ist.