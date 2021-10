Polizisten retten Ehepaar aus verrauchter Wohnung

Wie die Polizei Wien berichtet, ereignete sich der Vorfall bereits Ende August: Felix und Rene wurden in Wien-Ottakring zu einer offenstehenden Wohnung beordert, mit dem Verdacht eines möglichen Einbruchs. Beim Betreten der Wohnung kam den Beamten Rauch entgegen und im Schein der Taschenlampen sahen sie einen Menschen am Boden liegen. Ihnen war klar, dass die Person sich in einer lebensbedrohlichen Situation befand und zogen sie ohne zu Zögern aus der verrauchten Wohnung.