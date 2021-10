Verjüngungskur soll den Eislaufplatz bewahren

Rücktritt aus Altersgründen

Leider ist der Verein mittlerweile stark in die Jahre gekommen. Langzeit-Obmann Josef Layer, der seit 2002 das Zepter in der Hand hielt, trat heuer aus Altersgründen zurück, mit ihm auch fast der gesamte Vorstand. Außer dem rund zehn Jahre älteren Obmann-Stellvertreter Heinz Lüdemann, der ein sechsköpfiges Vorstandsteam gewinnen konnte. Der 78-Jährige will nun als Obmann mit seinen Mitstreitern eine Saison in die Presche springen. Langzeitlösung sei dies natürlich keine: „Wir suchen dringend junge Menschen, die unseren beliebten Eislaufplatz weiter betreiben und so die Eintrittskosten für die vielen Eisläufer niedrig halten. Wenn das die Gemeinde übernehmen muss, kann sie das nie kostendeckend weiterführen!“ Interessierte sollen sich bei ihm oder bei Sportstadtrat Josef Zlabinger melden.