Marktleader jetzt in Kärntner Hand

Nittoku ist Maschinenbau-Spezialist. „Wir stellen Wickelmaschinen her, die sich mit der Verarbeitung von Kupferdrähten beschäftigen, aus denen Spulen für Kopfhörer oder E-Autos produziert werden“, so der Völkermarkter Richard Werkl. Die jährlichen Wachstumsraten machten am Beginn bis zu 600 Prozent aus. Auch heuer wird bei Nittoku ein Plus von rund 40 Prozent erwartet.