Griechenland lockerte Maßnahmen, Experten zweifeln

In Griechenland gibt es vom heutigen Samstag an zahlreiche Lockerungen für Geimpfte und Genesene. Bars, Restaurants und Cafes, aber auch andere geschlossene Räumlichkeiten wie Fitnessstudios und Kinos dürfen künftig die Höchstgrenze an Gästen zulassen. Voraussetzung ist, dass die Besucher geimpft oder nachweislich in den vergangenen sechs Monaten von einer Corona-Infektion genesen sind. Abstandsregeln und Maskenpflicht fallen dann in diesen Bereichen weg.