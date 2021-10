In diesen Fällen sagen wir Danke!

Wertpapierdepot-Kündigung

Seit Mitte Dezember des Vorjahres versuche er vergeblich, das Wertpapierdepot bei einer Bank zu kündigen - das schrieb Johannes P. aus Niederösterreich. „Meine Kündigung wurde entgegengenommen, ich werde aber nur vertröstet“, ersuchte der Leser um Unterstützung. Nachdem sich die Ombudsfrau an die Hello Bank gewandt hatte, kam Bewegung in die Sache. Man sei der Sache nachgegangen und habe den Kunden informiert, dass die Depotschließung erfolge, so das Unternehmen.