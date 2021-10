Frischer Wind: Kann Rapids Grüll auch Foda helfen?

„Ich weiß, was es heißt, Vollzeit zu arbeiten und nebenbei noch zu kicken.“ Wenn sich jemand in den heutigen Gegner hineinversetzen kann, dann Marco Grüll. Okay, mit der Schafzucht oder der Fischerei hat der Rapidler nichts am Hut, aber mit 20 Jahren stürmte der Radstädter selbst noch in Liga drei für St. Johann und trug jeden Morgen für die Post Briefe aus.