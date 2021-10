Kommission will Vorrang von EU-Recht durchsetzen

Die EU-Kommission pocht nach dem umstrittenen Urteil des Verfassungsgerichts in Polen auf den Vorrang des EU-Rechts und will dies mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln durchsetzen. „EU-Recht hat Vorrang vor nationalem Recht, einschließlich der Verfassungsbestimmungen“, erklärte Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Freitag in Brüssel. Für Sonntag sind in Warschau Proteste geplant.