„Nägel mit Köpfen“ in Sachen „Tägliche Turnstunde“

Es gebe dabei noch offene Fragen, die mit dem Bildungsressort zu klären seien, so müsste die tägliche Sportstunde in die Lehrpläne übernommen werden. Auf einer von Vorarlberg ausgerichteten Tagung mit Verantwortlichen aus Bildung, Gesundheit und Sport soll dafür der Weg geebnet werden, „noch dieses Jahr“, so Rüscher. Man strebe bei einer Umsetzung „keine starre Lösung“ an, betonte Tirols Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler (ÖVP). Es werde schwer, die Sportstunde in den Stundenplänen unterzubringen, man setze daher auf Möglichkeiten in der Nachmittagsbetreuung und die Kooperation mit örtlichen Vereinen.