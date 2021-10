Herzprobleme: Altach-Profi muss Karriere beenden

Ogulcan Bekar, der Anfang Januar 2020 vom FC Liefering nach Altach gewechselt war, konnte wegen Problemen mit dem Herzmuskel in den vergangenen eineinhalb Jahren kein Pflichtspiel für die Vorarlberger bestreiten. Der Bregenzerwälder startete Ende 2020 in die Reha-Phase, nachdem die Untersuchungen am Herzen an der Uni-Klinik in Salzburg positiv verlaufen waren.