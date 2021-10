Weißwal in der Meerenge vor Seattle gesichtet

Der Meeressäuger wurde seit Sonntag mindestens sechsmal in der Bucht beobachtet. Das Tier ist mehr als 1600 Kilometer von seinem natürlichen Lebensraum entfernt. Eigentlich sind Belugas nämlich in subarktischen und arktischen Gewässern anzutreffen, vor allem an den Küsten Russlands, Alaskas und Kanadas.