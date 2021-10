Illegale Wiener Schule zum dritten Mal aufgeflogen

Bedingt durch die Corona-Pandemie sind in Wien so viele Schulpflichtige wie nie zuvor zum häuslichen Unterricht abgemeldet. Dass dieser in der Realität nicht immer daheim stattfindet, macht eine Nachfrage bei der Bildungsdirektion deutlich: Voriges Schuljahr flog in Wien eine illegale Privatschule auf. Jetzt wurde die Einrichtung in der Frauenstiftgasse zum dritten Mal (!) angezeigt!