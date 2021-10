In memoriam Jochen Rindt: Ecclestone als Bimfahrer

Jochen Rindt lebt ewig weiter - dafür wird im Gedenken an den Formel-1-Weltmeister aktuell in Graz gesorgt. So wird heute bei den Reininghausgründen ein neuer „Jochen-Rindt-Platz“ eröffnet, eine Rindt-Straßenbahn wird weiterhin durch die Stadt fahren und eine Ausstellung im Graz-Museum widmet sich zudem dem „Mythos Rindt“. So bleibt der große Rennfahrer unsterblich.