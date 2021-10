Gemeinden wollen Sperrstunde nicht entscheiden

„Landesweite Regelungen zielführend“

Auch der Präsident des Salzburger Gemeindeverbands, Günther Mitterer, kritisierte am Donnerstag im „ORF Salzburg“, dass den Kommunen Verantwortung für einen Bereich auferlegt werde, für den sie gar keine Kompetenzen hätten. „Die Gemeinden sind weder Gesundheitsbehörden noch gewerberechtlich verantwortlich“, bestätigte Mitterer am Donnerstag im APA-Gespräch. „Zielführender wären einheitliche landesweite Regelungen - oder Regelungen, die in allen westlichen Bundesländern gelten. Die Bevölkerung und die Gäste sollen sich auskennen.“ Letztlich gehe es auch um Haftungsfragen. „Das kann man nicht einfach auf die Gemeinden und die Bürgermeister abwälzen.“