Newcastle United kurz vor umstrittener Übernahme

Der englische Fußballklub Newcastle United steht laut britischen Medienberichten kurz vor dem Verkauf an ein Konsortium mit saudischer Beteiligung. Die notwendige Zustimmung der Premier League für die Übernahme des Tabellen-19. wurde demnach noch am Donnerstag erwartet. Die Investorengruppe, die von der britischen Geschäftsfrau Amanda Staveley angeführt wird, hatte ihr Angebot ursprünglich in diesem Juli zurückgezogen.