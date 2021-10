Überraschung! Bayern jetten heuer NICHT nach Katar

Es war inzwischen zu einer Tradition geworden - seit 2012 hatte der FC Bayern in der Winterpause der Bundesliga-Saison stets ein Trainingslager in Katar eingelegt: Doch nun ist Schluss damit! Freilich: Das hat nichts mit der von Aktivisten weltweit geäußerten Kritik an der katarischen Interpretation der Menschenrechte zu tun - vielmehr scheinen rein sportliche Gründe für die Entscheidung ausschlaggebend zu sein …