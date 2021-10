U19-Team startet mit 4:0 gegen Estland in EM-Quali

Weitere Gruppengegner sind Weißrussland (am Samstag) und Gastgeber Ungarn (am kommenden Dienstag). Die Top zwei steigen in die Elite Runde der Qualifikation auf, die im Frühjahr 2022 erneut im Turnierformat ausgespielt wird. Die EM findet im kommenden Sommer in der Slowakei mit acht Teilnehmern statt.