Städtische Mitarbeiter helfen in Schulen aus

Die Kritik an der Landes- und Bundespolitik, die derzeit aus der Stadt Hohenems tönt, ist kaum zu überhören. Viel zu lange, heißt es von Bildungsstadträtin und Vizebürgermeisterin Patricia Tschallener (Grüne), wurde nicht auf den Lehrermangel reagiert: „Im Gegenteil, es wurden dem pädagogischen Personal stets mehr und mehr bürokratische Hürden und Aufgaben zugemutet. Scheinbare Erleichterungen durch die Digitalisierung erwiesen und erweisen sich als deutlicher Mehraufwand in den Schulen, dazu kommen Unmengen an zu führenden Datenerhebungen und Statistiken“, sagt Tschallener, de selbst BHS-Lehrerin ist.