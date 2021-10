Wärme-Tipps für den Weihnachtsmarkt Kopieren

Diese wieder aufladbaren Socken sind der Hit! Sie bestehen aus Baumwolle, sind super dick und schön warm. Gleichzeitig sind die Socken atmungsaktiv, sodass Sie nicht schwitzen. Die Socken verfügen über Lithium-Ionen-Batterien, die Sie aufladen können und welche dann bis zu sechs Stunden lang halten. Wenn der Akku leer ist, schließen Sie diesen an und warten, bis das Licht von Rot auf Grün wechselt. Die Batterie braucht etwa vier bis fünf Stunden, bis sie vollständig aufgeladen ist. Danach verbinden Sie die Batterie mit den Anschlussdrähten in den Socken und drücken den Einschaltknopf. Nun ziehen Sie die Socken an und genießen wunderbar warme Füße! Dabei können Sie zwischen drei verschiedenen Hitzeeinstellungen wählen. Der perfekte Begleiter für alle Arten von Outdoor-Aktivitäten im Winter.



Batterie im Lieferumfang enthalten.

Erhältlich in verschiedenen Farben.

Preis: 45,99€

Hier geht‘s zu den Socken.