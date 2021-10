Chipmangel: Produktion in Wien-Aspern unterbrochen

„Anspruchsvolle und unsichere Lage“

Die gesamte Autoindustrie weltweit befinde sich aufgrund der anhaltenden Covid-19-Gesundheitskrise sowie eines Mangels an Halbleitern in einer Ausnahmesituation. „In dieser anspruchsvollen und unsicheren Lage wird Stellantis Anpassungen in der Produktion vornehmen.“