37.019 Näpfe bei „Purina hilft“-Aktion gefüllt

Im Rahmen der „Purina hilft“-Aktion sind Tierfreunde in ganz Österreich auch dazu aufgerufen worden, auf Social Media mit dem Hashtag #purinahilft Tierheime in ganz Österreich zu unterstützen. Etliche Beiträge von tierliebenden Menschen sind eingelangt. Das Besondere: Für jeden Post, Like, Share und Kommentar spendet Purina eine Futterportion an ein Tierheim - stolze 37.019 Futternäpfe können nun nach der Aktion gefüllt werden. Danke im Namen der vielen armen Tiere!