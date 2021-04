Am 15. April ist Purina „Pet Adoption Day“

Mitmachen und Tierheime unterstützen!

Wer die „Purina hilft“-Aktion und damit Tierheime in ganz Österreich unterstützen möchte, kann ganz einfach mitmachen! So geht’s: Teilen Sie Ihre Adoptionsgeschichte und posten Sie ein Foto mit Ihrem Haustier auf Social Media mit dem Hashtag #purinahilft. Für jeden Post, Like, Share und Kommentar, von 06. April bis 31. August spendet Purina eine Futterportion an ein österreichisches Tierheim.