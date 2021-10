Wir stellen die „Tierisch engagiert“-Gewinner vor

Tierische Helden: Einfühlsame Retter auf vier Pfoten

Die drei Hunde „James“, „Aron“ und „Kimba“ haben etwas gemeinsam - sie arbeiten als Therapiehunde, helfen Menschen und sie sind die tierischen Helden 2021. Cairn-Terrier-Mischling „James“ lebte lange als Straßenhund in Bosnien. Als er schließlich von Lehrerin Felicitas Bedynek adoptiert wurde, veränderte sich sein Leben komplett. Er machte eine Ausbildung zum Therapiehund und ist seither in einer Mittelschule in Kärnten im Einsatz. Auch der dreijährige „Aron“ arbeitet mit Kindern und Jugendlichen. Der Labrador-Münsterländer-Mix ist als Therapiehund in der Kinder- und Jugendeinrichtung „Rettet das Kind“ Niederösterreich tätig. In der Wohngruppe begleitet er den Alltag von Kindern und Jugendlichen und sorgt für ein stressfreies, angenehmes Klima.