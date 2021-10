Freie Heimbetten durch Mangel an Pflegepersonal

Der Mangel an Pflegekräften führt österreichweit zu Leerständen und freien Betten in Pflegeheimen, obwohl die Nachfrage weiterhin hoch ist. Durch die Corona-Krise werde der Pflegenotstand noch schneller als befürchtet Wirklichkeit, schlagen Betreiber von Pflegeheimen und der Heim-Dachverband Alarm. Besonders groß ist der Mangel an Heimbetten in der Steiermark. Dort verschärften Insolvenzen - etwa der Heime, die der Arbeiter-Samariter-Bund Graz betrieben hatte - die Situation.