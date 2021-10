Fiese Spuckattacke überschattet Premier-League-Hit

„Das ist der Grund, warum ManCity und Liverpool in den letzten Jahren immer präsent waren“, sagte Guardiola und erklärte: „Weil wir so spielen.“ An der Anfield Road hatte der regierende Meister aus Manchester auf eine zweimalige Führung des Champions von 2020 jeweils reagieren können. Sadio Mane (59.) und Salah (76.) nach einem Sololauf durch Citys Abwehr trafen für Liverpool, Phil Foden (69.) und Kevin De Bruyne (81.) für die Gäste. „Deshalb ist die Premier League am besten. Es war wirklich, wirklich großartig“, meinte Guardiola.